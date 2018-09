El PSPV agradece la generosidad de Montón e insta a Casado a seguir su camino

El vicesecretario general del PSPV y portavoz en Les Corts, Manolo Mata, ha asegurado que la dimisión de la exconsellera valenciana Carmen Montón como ministra de Sanidad es "un gesto de dignidad" que le honra y de una "generosidad" que se le tiene que agradecer, y ha instado al líder del PP, Pablo Casado, a seguir su camino.

En declaraciones a los periodistas antes de la Junta de Portavoces, Mata ha reconocido sentir "una mezcla de pena y orgullo", puesto que Montón es su amiga y además "una de las personas que, en menos tiempo tanto en España como en la Generalitat, ha hecho más por la sanidad pública".

"Creo que es una gestora excelente, una gran socialista y la dimisión le honra. Es un gesto de dignidad. Estamos orgullosos de ella y nos duele. Creo que esa generosidad se le tiene que agradecer", ha manifestado.

Mata ha instado al resto a tener en cuenta la decisión adoptada por Montón, pues según ha dicho, se ha puesto "el listón tan alto" que al final hechos como éste -las supuestas irregularidades en torno a la obtención de su máster- "llevan a que alguien esté fuera de un cargo tan importante como ser ministro".

"Ahora veremos los que no han pagado el máster, no hicieron el trabajo y no hicieron otras cosas", ha destacado, y ha considerado que Casado debería seguir el camino de Cristina Cifuentes y de Carmen Montón.

A su juicio, en el caso de Casado "llueve sobre mojado", pues, según ha señalado, él mismo había estado defendiendo que había estudiado en Harvard o Georgetown "y resulta que era una mañanita de Harvard". "Casado, vete ya", ha pedido el portavoz socialista.

Para Mata, lo que más duele es que "hay gente que tiene que pedir créditos para hacer un máster y que la universidad tiene un sello que garantiza que la gente ha hecho unos trabajos y que con toda dignidad puede entrar en el mundo profesional, y hay gente que se siente traicionada por esa especie de privilegio que se le da a determinadas personas".