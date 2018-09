El PSOE-A se ve "fuerte y sólido" para afrontar las elecciones andaluzas

El PSOE de Andalucía cree que ha sabido "conectar con la ciudadanía" y se ve como un partido "fuerte y sólido" para afrontar un adelanto electoral, si bien la fecha exacta "corresponde" a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha subrayado hoy su secretario de Organización, Juan Cornejo.

Aunque no ha querido confirmar el previsible anticipo electoral, el número dos del PSOE andaluz ha admitido en conferencia de prensa que "no se puede ocultar que la situación no es la misma que la de antes", en referencia a la ruptura del acuerdo de investidura por parte de Ciudadanos.

"No estamos en la misma situación, tenemos ahora cuatro partidos enfrente dedicados a ver cuál es la situación más rentable (electoralmente) porque nuestro compañero de viaje, sin ninguna razón, obedeciendo a una estrategia nacional, ha decidido romper", ha recalcado en alusión a la formación naranja.

No obstante, ha recordado que Andalucía afronta ya "prácticamente, el último semestre de la legislatura", con lo que la situación no es la misma que si se convocaran elecciones en el segundo o tercer año de la legislatura.

Ha recordado, además, que las distintas convocatorias electorales previstas en España "acortan el plazo" de la convocatoria de los comicios andaluces, y ha incidido también en que todas las formaciones políticas han defendido "siempre" que éstas se celebren en solitario.

Preguntado por si el PSOE descarta entonces que el Gobierno andaluz presente un proyecto de Presupuestos para el 2019, ha recordado que hay unas cuentas "en vigor" hasta diciembre de este año, y ha agregado que en esta ocasión "no es lo mismo" que en los años anteriores de la legislatura porque no hay un acuerdo con Ciudadanos.

"No es cuestión sólo de presentar unos presupuestos, sino de la posibilidad de que haya un acuerdo para que salgan adelante", ha esgrimido, aunque no ha descartado que se presente un proyecto si el Congreso de los Diputados aprueba la nueva senda de gasto para el 2019 porque "no es lo mismo que Andalucía pueda contar con 1.100 millones de euros más que no".

Ha insistido en que las elecciones andaluzas se celebrarán cuando "decida" la presidenta de la Junta, que lo hará "pensando en los andaluces" y si considera que esta comunidad "necesita un nuevo tiempo para dar estabilidad".

El responsable de Organización del PSOE-A ha cargado contra Ciudadanos y ha llamado la atención sobre su "derechización galopante" y su "dependencia total" de la dirección nacional del partido, cuestiones que cree que han motivado la ruptura del pacto de investidura.

"Rivera no cree en el Estado de las autonomía y lo que le molesta en Andalucía es su 28-F, su significado, porque no cree en la descentralización", ha dicho sobre el líder de Cs.

Ha lamentado, al mismo tiempo, que el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, se haya "sumergido sin matices" en la derecha que cree que representa Rivera, de modo que ha "supeditado" la estabilidad de Andalucía a los "intereses electorales".

"El señor Rivera tiene una necesidad imperiosa de ir a elecciones cuanto antes", ha sentenciado Cornejo, que ha apostillado: "Las excusas dadas no se las cree nadie".

A su juicio, Ciudadanos tenía una estrategia "perfectamente diseñada" y ha querido "utilizar" Andalucía como "campo de batalla de las derechas" tras su pérdida de apoyos en las encuestas.