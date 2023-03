Protestan en Barcelona por la "ineficiencia" del consulado italiano

Decenas de personas se han concentrado este sábado frente al edificio del consulado italiano de Barcelona en protesta por su "ineficiencia", que complica a los ciudadanos de este país acometer trámites ineludibles como la renovación de su documentación.

Los manifestantes han denunciado el mal funcionamiento de las citas por internet, así como lo difícil que es contactar con el consulado por vía telefónica.

"En unos meses me caduca el pasaporte, tengo a mi padre enfermo y no sé qué hacer. Estoy haciendo los procedimientos para hacerlo pero no lo consigo. Estoy bloqueada, no sé qué hacer. No tengo soluciones", ha explicado Vincenza d'Angelo, una de las afectadas, en declaraciones a Betevé.

Marina Rinaldi, otra de las personas que ha participado en la concentración, ha reclamado que el consulado sea "más efectivo y eficaz" y que "trate bien" a los usuarios, ante las quejas de "maltrato verbal" de alguno de sus conciudadanos.

En la protesta se han podido leer carteles como "italianos indocumentados, italianos abandonados: ¡vergüenza!".