La profecía de una prestigiosa viróloga alemana sobre España: ahora se está cumpliendo

Una de las más prestigiosas virólogas de Alemania, Sandra Ciesek, ya avisó hace más de un mes y aseguró que nuestro país iba a notar un aumento de contagios, coincidiendo así con la llegada del frío. Por aquel entonces, no muchos quisieron prestar atención a su serio aviso, pero lo cierto es que ha tenido que pasar tan solo algo más de un mes para que su predicción sobre la situación epidemiológica de nuestro país se haya hecho realidad.

Por aquel entonces, cuando alertó de la situación que iba a comenzar a atravesar nuestro país con la llegada del frío, la incidencia acumulada estaba por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes.

"Si observas a los países del sur, por ejemplo, España o Italia, tienen una incidencia más baja, de alrededor 30 o 40", aseguró por aquel entonces la viróloga alemana. En este sentido, también quiso remarcar que ambos países tenían unas altas tasas de vacunación. Por aquel entonces, España había conseguido vacunar al 81% de la población, mientras que Italia (una cifra algo inferior) se encontraba entorno al 77%.

"La alta tasa de vacunación ayuda, por supuesto. Pero también sospecho que la incidencia sigue siendo estable porque, por supuesto, las condiciones climáticas son diferentes allí", añadía Sandra Ciesek. En este sentido, la viróloga quiso comparar esta situación con el calor que hacía por aquel entonces.

"No lo sé. Me temo que, por supuesto, también puede haber subidas si hace mucho más frío allí. Hay que seguir atentos", avisó por aquel entonces. Como ya decimos, no muchos prestaron especial atención a este aviso, pero lo cierto es que no parece que se haya equivocado.

El aviso de la viróloga alemana que se ha cumplido

No ha pasado más de un mes y medio y la situación epidemiológica se ha complicado enormemente. De hecho, la incidencia acumulada se ha disparado hasta casi los 472,90 caos por 100.000 habitantes y los contagios siguen en aumento.

Además, son varias comunidades las que hay se encuentran en riesgo muy alto de transmisión. En este sentido, también es necesario destacar que la presión en los hospitales sigue en aumento y ya son casi 1.300 personas ingresadas en los hospitales. No obstante, todo apunta a que todos estos indicadores seguirán el aumento.





Ha sido precisamente este incremento en todos los números los que ha empujado a Sanidad da ampliar la franja de vacunación de las terceras dosis o dosis de refuerzo. El pasado miércoles, y tras el Consejo Interterritorial de Salud, supimos que todos los mayores de 50 años iban a recibir un tercer pinchazo. No han pasado ni 24 horas, y Sanidad ha rectificado para ampliar esta franja de edad: todos los mayores de de 40 años recibirán un tercer pinchazo.