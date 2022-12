El ex productor de cine Harvey Weinstein, culpable de tres cargos de violación en Los Ángeles

Harvey Weinstein ha sido declarado culpable de violación, cópula oral forzada y otro cargo de conducta sexual inapropiada en relación con una mujer, según informaron medios estadounidenses.



El exproductor de 70 años ha sido absuelto de uno de los siete cargos que se le imputaban y los tres restantes, entre los que se encontraba el caso de Jennifer Siebel Newsom, esposa del Gobernador de California Gavin Newsom, no tuvieron un veredicto unánime por parte del jurado, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres.



El jurado aseguró que era incapaz de llegar a un veredicto en las acusaciones de Siebel de violación y agresión sexual y en las de otra mujer, por lo que se declaró la nulidad del juicio por esos cargos.



En 2020 Weinstein fue condenado a 23 años de prisión en un juicio oficiado en Nueva York, y ahora podría enfrentar una pena de hasta 24 años en prisión, pero los abogados y la defensa no hicieron comentarios sobre el veredicto final.



El ex titán de Hollywood fue juzgado por siete cargos que se basaban en acusaciones de cuatro mujeres cuyos abusos sexuales se produjeron entre 2005 y 2013, todos presuntamente en habitaciones de hotel de Los Ángeles.



La condena a Weinstein en 2020 en Nueva York marcó un gran triunfo para el movimiento #MeToo en su lucha feminista contra los abusos y agresiones sexuales.



Weinstein cumple su reclusión en el centro penitenciario de las Torres Gemelas, en el centro de Los Ángeles, tras haber sido extraditado desde Nueva York en julio de 2021.



En total, más de 80 mujeres han acusado al exproductor de delitos sexuales y comportamiento indebido.