El presidente de México insiste en que España debe "pedir perdón" por los "abusos" de la conquista

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido este viernes en que España debe "pedir perdón" por los "abusos" cometidos durante la conquista de América, indicando que no debe ser considerado un tema "polémico", sino un paso a favor de la "reconciliación".

"Cuando mandé unas cartas con este propósito hubo mucha polémica. No estamos tocando ahora este tema, pero no quiere decir que lo olvidamos, porque consideramos que son momentos para la reconciliación y que se debe pedir perdón por los abusos que se cometieron durante la invasión, en este caso la conquista", ha dicho López Obrador en la rueda de prensa diaria.

López Obrador se ha referido a las cartas que el pasado mes de marzo envió al Rey Felipe VI y al Papa Francisco para que pidan perdón por "las violaciones a lo que ahora se conoce como Derechos Humanos". "La llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz", dijo en un vídeo grabado en la zona arqueológica de Comalcaco.

AMLO, como le ha bautizado la prensa mexicana, ha considerado este viernes que, en general, hay que "pedir perdón por todas las invasiones, por la represión a las comunidades y pueblos originarios". En este sentido, se ha mostrado dispuesto a "hacer lo propio" por "el exterminio que significó el trato a los yakis durante el Porfiriato" y por "el asesinato de miles de ciudadanos chinos".

"No nos afecta en nada que actuemos así a las naciones", ha defendido. "Son asuntos que pueden generar polémica pero no deben de ocultarse. ¿Por qué olvidar nuestra historia?", ha cuestionado, planteando "hablar de la interpretación que cada país tiene de estos acontecimientos": "Qué significa para un español la conquista, qué significa para un mexicano y por qué no ponernos de acuerdo y, al final, la reconciliación".

También ha recordado que, "con todo respeto", el Gobierno ha solicitado "que se reconsidere lo de la excomunión de los padres de nuestra patria". "Si se dio o si no se dio, tocar el tema", ha comentado, sin dar detalles.

En cualquier caso, ha subrayado que "ahora" no quiere "abrir el debate" sobre estos asuntos, postergando la cuestión a 2021, cuando México celebra el bicentenario de su independencia. "Vamos a tener tiempo para tratarlo", ha afirmado.

LA POSTURA DE ESPAÑA

En su momento, el Gobierno de España lamentó que se hubiera hecho pública la carta que López Obrador envió a Felipe VI el pasado 1 de marzo, cuyo contenido rechazó "con toda firmeza".

Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "la llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas".

"Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria", dijo Moncloa.