La policía británica recluta a un joven que fue previamente rechazado por ser blanco y heterosexual

Matthew Furlong, un joven británico de 25 años, podrá cumplir su sueño de "seguir los pasos de su padre" tras haber sido finalmente reclutado en la Policía de Cheshire, un condado del noroeste del Reino Unido. El mismo cuerpo rechazó su candidatura hace dos años por ser un "hombre, heterosexual y blanco".

La Policía quería apostar por la diversidad, según publica el diario The Telegraph, por lo que el universitario no pudo acceder al puesto que deseaba tras las pruebas de selección. “Mi padre sirvió más de 20 años en la policía de Cheshire y siempre quise seguir sus pasos, desde la escuela. No en cualquier sitio, sino en el lugar donde crecí", ha dicho el joven tras conocer su victoria judicial. Su experiencia había "destruido completamente" su confianza en el sistema de reclutamiento de la fuerza policial" y señaló que si hubiera "mentido en mi formulario de entrevista y hubiera dicho que yo era bisexual", entonces habría obtenido el puesto.

Los abogados de Furlong dijeron que era el primer caso de este tipo reportado en el Reino Unido, después de que el tribunal de empleo dictaminara que la policía utilizaba políticas de discriminación positiva, con las que se reclutaba sólo a ciertos grupos de personas con características concretras.

Jennifer Ainscough, abogada laboral, señaló que la discriminación positiva "es una herramienta increíblemente importante para ayudar a la diversidad en la fuerza laboral, pero este caso también es un recordatorio de que debe aplicarse asegurando a su vez que se recluta a los candidatos en base a sus méritos por encima de todo".

La subjefe de policía de Cheshire Constabulary, Julie Cooke, dijo que los procesos de selección se habían realizado "con las mejores intenciones" y que aceptaban la decisión del tribunal.