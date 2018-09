Podemos y En Comú creen que Torra haría bien en ir a hablar al Congreso

Podemos y sus socios de En Comú Podem han aplaudido la invitación de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que acuda al Congreso a explicar sus posicionamientos políticos, y creen que el dirigente catalán "haría bien" en aceptar y aportar al diálogo.

En declaraciones en el Congreso, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, que no conocía la invitación de Pastor, ha señalado que "todo lo que tenga que ver con el restablecimiento de una relación de normalidad" entre el Estado y Cataluña es "una buena noticia".

Según el portavoz de En Comú Podem, Josep Vendrell, Torra "haría bien" en aceptar esa invitación y a su vez el PP debería "tomar nota" de "cómo se hace la oposición durante este tiempo".

Vendrell ha criticado que el líder del PP, Pablo Casado, "sólo se ha dedicado a buscar su máster y lanzar propuestas incendiarias, como volver a aplicar el fracasado 155".

Sobre la conferencia que Torra pronunciará hoy en el Teatro Nacional de Cataluña sobre el rumbo político para los próximos meses y los planes para desplegar su proyecto independentista, Vendrell ha apuntado que habría que aclarar si es una conferencia del Gobierno "o sólo de una parte" porque "no está nada clara" la hoja de ruta de la Generalitat.

Asimismo, ha pedido a Torra que su discurso "sirva para sumar y no para dividir que aporte al diálogo y no incremente el conflicto y que sirva para distender y no forme parte de una estrategia de tensión".