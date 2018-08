Cs pide al Defensor del Pueblo amparo para catalanes "indefensos" ante Torra

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado hoy que presentará en el Defensor del Pueblo un escrito en el que pedirá el amparo de la institución para los catalanes "indefensos" ante la "arbitrariedad" del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

En rueda de prensa tras reunir al Comité Permanente de su partido, Rivera ha informado de que el jueves presentará este escrito ante el Defensor del Pueblo por "el intento de Torra de apoderarse de todo lo público", en lo que ha enmarcado como una "ofensiva" de Ciudadanos en defensa de los catalanes.

Además ha avanzado que su formación ya ha denunciado ante la Fiscalía en Cataluña al "agresor de Lidia", la mujer que recibió un puñetazo en la cara y golpes cuanto retiraba lazos amarillos en compañía de sus hijos en Barcelona, por "delitos de odio".

Finalmente, Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno tenga que explicar su posición sobre la defensa del juez Pablo Llarena por la demanda presentada en su contra en Bélgica y que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, explique su palabras al respecto.

Todas estas iniciativas con las que Ciudadanos arranca el curso político forman parte de una "ofensiva de defensa de las libertades de todos los catalanes en todas las instituciones: Defensor del Pueblo, Fiscalía y Congreso" , que ponga de manifiesto la "inacción del Gobierno", ha explicado Rivera.

Además, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "haga su trabajo" y defienda la democracia, la Constitución, las leyes y a los ciudadanos y "no se ponga de perfil para intentar mantenerse unos meses más" en La Moncloa "pagando el alquiler a Torra".

Sánchez "tiene que darse cuenta de que Torra no es un aliado, es un adversario, que va de la mano con Puigdemont" en su intento por "destruir el Estado y dividir a la sociedad", ha dicho Rivera, quien ha reiterado que tiene "la mano tendida" al Gobierno para reiniciar el proceso de aplicación del 155.

Así, en cuanto a la iniciativa ante el Defensor del Pueblo, Rivera ha precisado que se trata de "pedir amparo ante la indefensión en que se encuentra la mitad de la ciudadanía catalana" y de que dicha institución "le diga a Torra que tiene que respetar las libertades de todos los catalanes, acatar la Constitución y el Estatuto y defender los derechos y libertades".

Ante la Fiscalía, Ciudadanos ha planteado que "ya son decenas de denuncias por delitos de odio las que se han presentado, no es normal; no es normal que el procés haya generado esta violencia, como no es normal tener un presidente supremacista", ha subrayado Rivera.

Según el presidente de Ciudadanos, "parece ser" que en Cataluña "hay instrucciones de perseguir a quien descuelgue lazos amarillos" para impedir que el espacio público se convierta en "el espacio público de unos pocos y que la policía autonómica se convierta en policía política" que defienda los símbolos partidistas.

Por todo ello, el líder de Ciudadanos ha pedido al Gobierno "que rectifique y piense más en España y no tanto en el señor Sánchez" por que lo "importante es que haya un Gobierno que de la batalla política al supremacismo" y no esté "solo pendiente de estar un poco más en la Presidencia del Gobierno".

"Sánchez debe decirle claramente a Torra que no va a ganar esta batalla, y si no lo hace, es mejor que los españoles puedan votar y elegir un gobierno que defienda España con firmeza y capaz de hablar con los constitucionalistas", ha subrayado Rivera.