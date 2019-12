El pequeño Archie, protagonista de la felicitación de Navidad de los Duques de Sussex

La felicitación, una tarjeta electrónica, ha sido compartida en su cuenta de Twitter por The Queen's Commonwealth Trust y un portavoz del Palacio de Buckingham ha confirmado su autenticidad.

The Queen's Commonwealth Trust es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo apoyar y elevar a los líderes jóvenes en la Common Wealt h y uno de esos jóvenes es el príncipe Harry, que además es el presidente de la organización benéfica.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl