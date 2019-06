El Partido Popular Europeo pugna con socialdemócratas y liberales por acceder a la cúpula de las instituciones

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea siguen enzarzados en el debate a Veintiocho sobre la renovación de los altos cargos de las instituciones comunitarias, una negociación en la que varios países han empezado ya a tejer alianzas.

El pasado 28 de mayo se produjo el primer encuentro de líderes tras las elecciones europeas, después de que los comicios comunitarios dibujaran una Eurocámara fragmentada en la que populares y socialdemócratas no han revalidado su mayoría y necesitarán contar con los liberales para el reparto de los cargos que se ponen sobre la mesa los próximos meses. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, explicó entonces en rueda de prensa que ningún candidato está excluido en la carrera por la presidencia de la Comisión, cuya nominación corresponde a los países. No obstante, el político polaco reiteró que no se aceptará el "automatismo" que supone el sistema de candidatos principales por el que aboga la Eurocámara, quien tiene el voto final.

La mayoría de partidos europeos es partidaria de que el Consejo nomine a uno de los cabezas de lista de las formaciones, como el popular Manfred Weber o el socialdemócrata Frans Timmermans, pero los tratados no obligan a los países a optar por uno de ellos. "Creo que estaba claro desde el principio, también en el Parlamento, que para el Consejo las obligaciones de los tratados son más importantes que los inventos e ideas políticas. Por eso repetimos nuestra posición de que no hay automatismos, y creo que para nuestros colegas en el Parlamento no es un problema aceptar este hecho", dijo Tusk.

En este contexto añadió durante este día que quiere mantener "las mejores relaciones" con la Eurocámara durante las negociaciones. El presidente del Consejo reiteró que durante las negociaciones buscarán mantener un equilibrio geográfico, de países grandes y pequeños, de afiliación política y de género, aunque por primera vez admitió que "en el mundo real un equilibrio perfecto puede ser difícil de obtener".

Sin embargo, sí que apuntó a que hay una mayoría entre los líderes que está dispuesta a cumplir con el equilibrio de género; esto es, que haya al menos dos mujeres en los cinco cargos en juego: las presidencias de la Comisión, el Consejo, el Parlamento (no elegido por los países) y el Banco Central Europeo y el alto representante de la UE para la política exterior. Tusk anunció que, con vistas a tener un consenso en la cumbre de junio sobre las nominaciones, se reunirá próximamente con la conferencia de presidentes del Parlamento, aunque advirtió de que finalizar el proceso en el calendario previsto no depende "solo de su buena voluntad sino de la de todos los involucrados".

Los ocho jefes de Gobierno del Partido Popular Europeo, con la canciller alemana Angela Merkel entre ellos, cierran filas en torno a su candidato principal, Manfred Weber, que se aferra a la legitimidad de ser el cabeza de la lista más votada a nivel europeo.

Socialdemócratas y liberales defendieron también la valía de sus candidatos, Frans Timmermans y Margrethe Vestager respectivamente. Además, por su parte, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, dejaron entrever un esfuerzo conjunto para aupar a sus favoritos a los altos cargos.

De hecho, se reunieron en los días posteriores con Antonio Costa, el holandés, Mark Rutte y el belga, Charles Michel, un encuentro del que fuentes de Moncloa destacaron que "toma fuerza una alianza de fuerzas europeístas y progresistas".

En nuestro país, Pedro Sánchez también intentará colocar a algunos de los suyos en la carrera por alcanzar puestos de responsabilidad en la Comisión Europea. Hasta ahora han sonado Teresa Ribera, Josep Borrell, Luis Planas o Nadia Calviño, pero la decisión final se tomará en función del perfil del futuro presidente de la Comisión.