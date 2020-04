La pandemia no mermará la globalización, pero pondrá en jaque los populismos

Lara Malvesí

La pandemia no acabará con la globalización ni jugará a favor de los populismos, a pesar de que se den episodios de repliegue nacionalista y las organizaciones internacionales vivan momentos inciertos, han explicado a Efe varios analistas.

El director del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), Pol Morillas, ha afirmado que aunque esta crisis hará replantearse bastantes elementos del orden internacional actual, hay que ser escépticos sobre la posibilidad de que vaya a suponer un antes y un después en las dinámicas de la globalización".

"Muchos cambios que se aceleran ya estaban: el auge asiático, el virar de la centralidad de la economía hacia el Este, la rivalidad estratégica entre China y EEUU o el papel incierto de las organizaciones internacionales, maximizado por la crisis del COVID-19, con el caso paradigma de la Unión Europea", ha señalado.

Para Morillas, no es realista dar marcha atrás en la globalización porque sería revertir décadas de dinámicas globales de producción y porque autoabastecerse no está ya en manos de prácticamente ningún país, "salvo quizá China o EEUU", ha apuntado.

Eso no significa, ha añadido, que la carencia de materiales, como consecuencia de esta crisis, no repercuta en cierta "renacionalización" de bienes para tener autoabastecimiento suficiente a nivel local. "Pero eso no supone una alteración del sistema en su conjunto", ha apuntado.

En la misma línea, el profesor colaborador de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, Ernesto Pascual, ha señalado a Efe que la globalización financiera imperante no se verá afectada a grandes rasgos, aunque haya cierto "repliegue" de producción al estilo de la reindustrialización que pretende en EEUU la administración Trump.

"Pero la vuelta al proteccionismo financieramente hablando no es posible cuando el capital está tan globalizado y diversificado y los estados y las corporaciones tienen intereses en todo el mundo", ha añadido.

¿Pero ese impulso renacionalizador de las empresas y la tendencia de los países a individualizar sus respuestas ante el papel incierto de las organizaciones multilaterales puede jugar en favor de la extrema derecha y los populismos?

Para Pascual, el COVID-19 ha vuelto a destacar "el problema de siempre de las tensiones entre la internacionalización de la política o el mantenimiento de la soberanía total de los estados nación".

Para el profesor de la UOC, aunque es cierto que el clima de miedo por los contagios y los efectos de la consiguiente crisis económica por el COVID-19 son un "caldo de cultivo" para el populismo, la propia pandemia podría ser una "esperanza" contra este fenómeno.

"Los populismos y la extrema derecha, a grandes rasgos, viven de dar soluciones sencillas a problemas de difícil resolución, abstractos, pero esta pandemia arroja resultados tangibles, aporta realidad, y eso puede influirles negativamente", ha señalado.

En ese sentido señala que no lo tendrán fácil, para empezar, los populistas que están en el poder, con el caso claro del presidente de EEUU, Donald Trump, que se jugará su reelección en noviembre con el número de muertos y la situación económica del país sobre la mesa.

Pero Pascual también destaca que los populismos y la extrema derecha en están en la oposición tampoco parecen estar sacando partido de la situación de forma ventajista, porque "no están ofreciendo alternativas".

"Si nos fijamos, ni ha habido repunte de la ultraderechista francesa Marine Le Pen, ni de la ADF alemana, ni de La Liga de Mateo Salvini en Italia. Y en España el CIS habla de retorno de votantes de Vox al PP", ha señalado.

En mantener a raya a los populismos, reflexiona también Morillas, tendrá mucho que ver la inteligencia de los Gobiernos a la hora de explicar su gestión, pero también el fracaso de los populismos y extremismos a la hora de plantear alternativas.

Con todo, el director del CIDOB apunta a que las dinámicas de polarización en la política seguirán muy presentes. "El reto será ver si son capaces las alternativas discursivas de ser eso, una alternativa, porque de lo contrario perderán fuerza", ha concluido. EFE