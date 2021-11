Países Bajos impondrá nuevas restricciones para frenar los contagios

El Gobierno neerlandés impondrá “nuevas medidas” para frenar la subida acelerada de contagios en Países Bajos, que superaron este lunes los 7.700 casos en 24 horas y están provocando un aumento de la presión hospitalaria, con recortes en la atención regular.



El ministro en funciones de Sanidad, Hugo de Jonge, advirtió este lunes de que es “inevitable” y “urgente” la imposición de nuevas restricciones, sobre todo porque "el número de pacientes en los hospitales está aumentando de forma muy rápida”, pero no quiso anticipar las medidas, que se anunciarán mañana martes.



Según confirmaron fuentes oficiales a la televisión neerlandesa NOS, el Gobierno impondrá a partir del viernes el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados de acceso al público y ampliará el uso del pase covid a otros sectores, incluidos gimnasios, piscinas, museos, zoológicos y parques de atracciones.



La mascarilla solo es obligatoria en la actualidad en el transporte público y el pase covid lo es para acceder a la hostelería, incluido el ocio nocturno, y los eventos musicales y culturales como festivales, conferencias o conciertos.



También se espera que el Gobierno recupere la obligación del teletrabajo al menos la mitad del tiempo.



El pasado 25 de septiembre, Países Bajos puso fin a las reglas de distancia social e impuso en su lugar el uso del pase covid en la hostelería y la cultura.



Además, el Ejecutivo se plantea pedir el pase covid en la educación superior, pero esta opción no puede introducirse sin una enmienda legislativa respaldada por el Parlamento.



No se descarta la posibilidad de endurecer las opciones que recoge el pase covid con lo que se conoce como “norma 2G”, es decir, que sólo obtendrían su código QR aquellas personas que se hayan vacunado o superado la covid-19, pero no las que se obtengan un test negativo.



Según un estudio publicado hoy por el municipio de Róterdam y la Universidad de Erasmus, solo un 29 % de los encuestados ha dicho tener confianza en el Ejecutivo nacional en el actual contexto, un dato que a principios de la pandemia en abril del año pasado ascendía al 69 %.



El Gobierno neerlandés ya adelantó la semana pasada que estaba preocupado por el número de nuevos positivos y de ingresos hospitalarios en Países Bajos, que han superado niveles previos al verano, lo que también amenaza la disponibilidad de camas de UCI.



Según datos publicados este lunes por el Instituto de Salud Pública (RIVM), se han registrado 7.744 nuevos positivos en las últimas 24 horas, frente a los 600 diarios de finales de septiembre, cuando se levantaron la mayoría de las restricciones.



Además, hay 1.212 pacientes con covid-19 en los hospitales, 90 más que ayer, y, del total, unos 236 están en la UCI, 16 más que ayer, lo que devuelve la situación a datos de principios de junio, de acuerdo con el Centro Nacional de Distribución de Pacientes.



En cuanto a la vacunación, al menos el 81,7% de los mayores de doce años han recibido ya la pauta completa en Países Bajos y al 85,2% se les ha aplicado al menos una inyección.