Otegi opina que insistir en el modelo autonómico es una "grave equivocación"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido hoy que el debate sobre autonomía y competencias está "agotado", y ha dicho que "seguir insistiendo en recetas que no satisfacen las necesidades de este país es una grave equivocación".

En un acto político celebrado frente al árbol de Gernika, Otegi se ha referido al acuerdo sobre el nuevo estatuto político alcanzado en el Parlamento vasco y ha recalcado que sólo podrá desarrollarse si se "respetan escrupulosamente los principios y bases ya consensuados".

Ha señalado que su formación no aceptará que no sean reconocidos los derechos de Euskadi y ha señalado que, en cualquier caso, todo escenario que no sea el de un pueblo vasco independiente será un espacio "provisional".

Otegi ha afirmado que su formación desea llevar el acuerdo alcanzado en el Parlamento vasco "hasta el final", pero ha insistido en que no aceptará "ni vetos ni imposiciones" y ha destacado que el pacto deberá respetar el "derecho a decidir", al ser garantía de "cambio social".

"No estamos dispuestos a que se someta a este país otra vez a un modelo de sumisión a las estructuras de un estado antidemocrático como el Estado Español", ha reprochado el representante de EH Bildu.

"Es el momento de construir un instrumento que nos garantice la libertad, la soberanía, los derechos sociales y la plena igualdad de nuestros ciudadanos. Éste es un país que no dejará de luchar nunca por la soberanía, por la libertad y por construir una sociedad igualitaria", ha concluido.