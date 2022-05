La OTAN incorpora a Corea del Sur en contra del deseo de China: ¿posible Cuarta Guerra Mundial?

Laguerra de Ucrania sigue su curso y, mientras se unían naciones en favor del país ucraniano, parecía difícil que el rival ruso pudiera hacer lo mismo. Pero, ante la sorpresa de Occidente, se hizo oficial el apoyo de China al gobierno de Vladímir Putin. La propia Unión Europea (UE) y Estados Unidos expresaron no hace mucho su preocupación ante este suceso político. En este caso Stefano Sannino, secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior, y Wendy Sherman, subsecretaria del Departamento de Estado de EEUU, matizaron también que, hasta el momento, ese respaldo no habían llegado más allá de unas simples declaraciones realizadas desde el gigante asiático.

Insistieron en la importancia que desde Pekín no se esquivara las sanciones impuestas al país europeo y que no se le ofreciera apoyo militar. De lo contrario, podría conllevar "consecuencias". También mostraron su preocupación por la "reiterada manipulación informativa" en el gigante asiático, además de ejercer como “amplificador” de la desinformación que ofrece Rusia dentro del país mandarín. "No puede haber impunidad para los crímenes de guerra" continuaron afirmando Sannino y Sherman, asegurando que se coordinarán para que los autores "rindan cuentas".









Las palabras desde Pekín, más que unir, parecen buscar la separación con Occidente. Una desconfianza y tensión que se pueden ver en las declaraciones vertidas por el asesor del gobierno chino, Wang Hiuyao. “La OTAN refleja en gran parte las decisiones de EEUU”, comentó el experto.

El embajador chino de la ONU, Zhang Jun, declaró que la “reiterada expansión de la OTAN hacia el este” ha sembrado las semillas del conflicto. Zhang acusó a organización internacional de “lanzar guerras sin sentido contra países soberanos”, un nuevo ataque desde el gigante asiático.

No es el único apoyo que ha recibido Putin en Asia. Kim Jong-un, líder norcoreano, mostró su apoyo a su homónimo ruso dando el visto bueno a la operación realizada en Ucrania. Para el político asiático, Rusia estaba eliminando "amenazas políticas y militares” procedentes de fuerzas hostiles. Además se felicitó por la "amistad tradicional entre ambos países”. Estas declaraciones tuvieron lugar posteriormente a otros en las que desde Pyongyang se acusaba a EEUU y otros países occidentales de usar Ucrania como "guerra subsidiaria" contra Rusia.





Corea del Norte y China no apoyan esta

Parece que el siguiente paso dado por la OTAN incorporando a la agencia de inteligencia de Corea del Sur al grupo de ciberdefensa ha creado mayor caldo de cultivo para una fricción ya importante. Se trata del primer país asiático en unirse a la entidad y no ha gustado nada. Huy Xijin, editor del medio chino Global Times ha escrito en su Twitter, que en el caso de que su vecino asiático “tome el camino de hacerse hostil, el final del camino podría ser una Ucrania”.

Una muesca más en un conflicto que convierte el continente asiático en dos bandos diferenciados entre los que apoyan la irrupción de Putin y los que apoyan la defensa ucraniana. La última ha sido la posible incorporación de Finlandia a la OTAN. Una posibilidad que ha sido celebrada por parte de países de Occidente. Mientras que desde Rusia han advertido que tomarán medidas de "caracter militar" si sucede y desde China que podría ser "un Ucrania" el país finlandés.