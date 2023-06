La OTAN excluye a las empresas españolas de la primera reunión con la industria militar

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este martes que la reunión de mañana con empresas del sector de la defensa y ministros del ramo debía guardar un formato pequeño y que en ella no estaba previsto que estuvieran representados todos los aliados.

“Se trata de un evento en el que nos reuniremos con la industria de defensa, las pequeñas empresas, las medianas y las grandes”, explicó Stoltenberg en una rueda de prensa previa a la reunión de ministros aliados de Defensa del jueves y viernes en Bruselas, en cuyos márgenes tendrá lugar mañana el encuentro con la industria militar transatlántica.

“Es un grupo seleccionado relativamente pequeño y, por supuesto, varios aliados no están representados allí. Así es como tienen que ser estos eventos, tienen que ser bastante pequeños”, agregó.

A causa del malestar causado porque no hayan sido invitadas empresas españolas a esta cita informal, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, no participará en la cita, según fuentes de su ministerio.

Según Stoltenberg, la idea es que los ministros aliados puedan “abordar directamente con la industria la mejor manera de aumentar la producción, asegurar nuestras cadenas de suministro, y eliminar las barreras a la cooperación”.

En la reunión participarán también Ucrania y la Unión Europea, precisó.

“Queremos que las pequeñas empresas estén allí junto con las grandes”, señaló el político noruego, quien destacó que aunque no estén presentes varios aliados con sus empresas en la reunión, hay otras vías a través de las cuales la OTAN se compromete con la industria.

Así, apuntó que “tenemos muchas plataformas diferentes en las que nos relacionamos con la industria de defensa”.

“Yo mismo me he reunido con la industria de defensa de varios de los países que no participarán en el evento de mañana. Y tenemos el Foro de la Industria de la OTAN, en el que participan todos los aliados y muchas veces varias (empresas) del mismo aliado”, ejemplificó.

“Y estamos constantemente ampliando y estudiando cómo podemos comprometernos más con la industria de defensa. Así que este es uno de varios eventos”, concluyó Stoltenberg, que el próximo lunes viajará a Berlín para reunirse con el Gobierno alemán y participar en el Día de la Industria organizado por la Federación de Industrias Alemanas.

Stoltenberg confió en que los ministros de Defensa revisen en la reunión de Bruselas "un nuevo Plan de Acción de Producción de Defensa", que los líderes de los países aliados acordarán en la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Vilna el 11 y 12 de julio.

Afirmó que el objetivo de ese plan de acción es "abordar con rapidez los déficits en las reservas" de munición y armas de los países aliados, que han entregado importantes partes de su material defensivo a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa de la antigua república soviética.

Detalló que el Plan de Acción de Producción de Defensa se desarrollará a partir de los 1.000 millones de dólares que los miembros de la Alianza están utilizando para realizar compras conjuntas de munición de 155 milímetros este año a través de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN.

"Tenemos proyectos de adquisiciones conjuntas en marcha en la OTAN para munición de 155 milímetros, solo para 155 milímetros, de 1.000 millones de dólares estadounidenses, en estos momentos. Eso son aliados que han ido juntos y comprado la munición de 155 juntos mediante la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN", expuso.