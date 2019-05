El opositor Ecarri dice en Madrid que Guaidó también puede ser detenido

VENEZUELA CRISIS

El representante de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) en España, Antonio Ecarri, no ha excluido este jueves que el líder opositor Juan Guiadó pueda ser detenido también, como ocurrió ayer con el primer vicepresidente de esa institución parlamentaria, Édgar Zambrano.,"El riesgo de ir preso de Guaidó es el de todos los venezolanos que luchan por las libertad", y no extrañaría que también lo quisieran detener, ha argumentado Ecarri en una rueda de prensa en Madrid.,Apeló