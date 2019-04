Lo nunca visto: Una radio brasileña transmite en directo el asalto que sufrieron en su propio estudio

Una radio brasileña fue asaltada la madrugada de este miércoles por un grupo de hombres armados mientras el programa era transmitido en directo a través de las redes sociales, tal y como confirmó la emisora. Una decena de personas, entre locutores e invitados, participaban en el programa "Samba DBom" cuando cuatro ladrones encapuchados invadieron el estudio de la radio SOT, localizada al oeste de la ciudad de Sao Paulo. Los delincuentes robaron teléfonos móviles, ordenadores, equipos tecnológicos y hasta un reloj, según relató a Efe el director de la radio, Alessandro Santos: "Fuimos asaltados en directo. Fue tenso, pero gracias a Dios está todo el mundo bien", contó Santos, quien explicó que los ladrones golpearon a algunos de los presentes en el estudio con un arma e incluso les amenazaron de muerte.

Entre los invitados al programa se encontraba Pinha Presidente, ex miembro del grupo de música brasileño Exaltasamba; Grazzi Brasil, intérprete de la escuela de samba paulista Vai-Vai, y Tassiane Martins, Miss Sao Paulo Plus Size (talla grande), entre otros. Tras el asalto, el director de la radio publicó un vídeo en Facebook en el que explicó que los propios oyentes llamaron a la policía al ser testigos del asalto en directo. De acuerdo con Santos, los ladrones eran "chicos" que no pasaban de 25 años de edad.