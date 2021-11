Europa se blinda a la espera de que los expertos determinen el impacto de la variante Ómicron

La nueva variante sudáfricana, Ómicron, está cada vez más presente en Europa. Hay casos confirmados en Bélgica, Italia, República Checa y en Reino Unido y casos sospechosos en Países Bajos o Dinamarca. La lista va a ir buen seguro aumentando y por ello Europa se blinda con el objetivo de evitar una nueva ola. Las autoridades británicas han sido las que, por el momento, han tomado medidas más contundentes en las últimas horas. Todos los viajeros que entren en las islas deben hacerse una prueba PCR. Da lo mismo que tengas el certificado de vacunación.

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran esta variante como "de riesgo" cuyo avance coincidió con un fuerte aumento de las infecciones en Sudáfrica.

Preocupa por tanto ante el alto número de mutaciones que presenta y ha llevado a muchos países a suspender los vuelos y conexiones con África austral.

La lista de países en riesgo y en alto riesgo se actualiza cada semana; la actual, que estará en vigor hasta las 24:00 horas del domingo 28 de noviembre, considera de alto riesgo a Namibia, Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue.

ESPAÑA ENDURECE LOS CONTROLES

España por el momento no ha confirmado ningún caso de la variante ómicron, si bien ha endurecido los controles en las entradas para los viajeros de varios países africanos, que deberán presentar una prueba negativa aun estando vacunados, y a los de Reino Unido, que ya solo podrán ingresar con el certificado de vacunación.

Este sábado, el BOE ha publicado dos disposiciones generales, una del Ministerio de Sanidad y otra de Interior, que limita los requisitos para poder entrar a personas de Reino Unido, Irlanda del Norte, Namibia, Botsuana, Esuatini/Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue.

Por una parte, las que vengan de los países en riesgo alto deberán aportar a partir de este sábado una prueba diagnóstica de Sars-CoV-2 con resultado negativo realizada como máximo 72 horas antes de la llegada, independientemente de si están o no vacunadas o hayan pasado la enfermedad.

A los que son de riesgo se les requiere el certificado de vacunación, una prueba diagnóstica con resultado negativo o la confirmación de que ha superado la enfermedad; en esta situación se encuentran 27 países europeos al completo y varias zonas de Italia y Finlandia.

Mientras, a los que no están incluidos en estas listas y que no sean terceros países, no se les requerirá documento con requisito sanitario alguno.

Los ciudadanos de terceros países están sometidos a una restricción temporal de los viajes no esenciales en toda la UE, que en España quedan regulados por una orden del Ministerio del Interior que este sábado también ha publicado una actualización.

De acuerdo con ella, a partir del miércoles 1 de diciembre, España solo permitirá la entrada de personas procedentes de Reino Unido e Irlanda del Norte con certificado de vacunación y no con pruebas diagnósticas negativas de covid o de haber superado la enfermedad como admitía hasta ahora.

A partir de esa fecha, por tanto, se podrá denegar la entrada a viajeros procedentes de estos países que no estén provistos "de un certificado de vacunación que el Ministerio de Sanidad reconozca con este fin, previa comprobación por las autoridades sanitarias, así como los menores acompañantes a los que el Ministerio de Sanidad extienda los efectos".

La resolución suprime a Namibia del listado de terceros países exentos de la restricción de viaje temporal a la UE "en vista de que figura entre los países con respecto a los cuales los Estados miembros consideran pertinente aumentar las precauciones".

De esta forma, el listado de terceros países que no se ven afectados por estas restricciones se reduce a Argentina, Australia, Baréin, Canadá, Chile, Colombia, Indonesia, Jordania, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudí, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y China, además de las regiones de Hong Kong y Macao y Taiwán.

A estas medidas se sumará este martes, cuando lo apruebe el Consejo de Ministros, la restricción de los vuelos procedentes de Sudáfrica y Bostuana como han hecho otros países, si bien la ministra de Sanidad, Carolina Darias, apuntó que la lista podría ampliarse.

CONFINAMIENTO NOCTURNO EN PAÍSES BAJOS

En los Países Bajos ha entrado este domingo en un “confinamiento nocturno” por el que se impone el cierre de toda la actividad no esencial a partir de las 16.00 horas a la espera conocer los resultados finales de la investigación sobre la presencia de la variante ómicron entre pasajeros que llegaron el viernes de Sudáfrica.

Las nuevas restricciones, que entraron en vigor la pasada madrugada, e incluyen la extensión de la distancia interpersonal y el uso obligatorio de mascarillas en la hostelería, los cines y teatros, además de otros espacios cerrados de acceso al público.

Las escuelas podrán permanecer abiertas a pesar de ser una de las principales fuentes de contagios, pero los alumnos deberán usar a partir de mañana una mascarilla cuando estén en movimiento, como en los pasillos, y se les recomienda someterse a un test de antígenos dos veces por semana y en caso de tener síntomas de un resfriado no deberán acudir a clase.

AL MENOS DOS CASOS EN REINO UNIDO

Inglaterra, con al menos dos casos detectados de personas portadoras de la variante ómicron del coronavirus, que están ahora haciendo cuarentena, reintroducirá el martes mascarillas en tiendas y transporte.

Las mascarillas volverán a ser obligatorias en comercios y el transporte público en Inglaterra a partir del próximo martes, como parte de las medidas para combatir la propagación de esta nueva variante.

Las naciones de Escocia y Gales e Irlanda del Norte ya aplican esta normativa, mientras que Inglaterra -el territorio más poblado, con 56 de 77 millones de habitantes que tiene el Reino Unido- había eliminado todas las restricciones sociales el pasado julio.

Johnson ha subrayado la importancia de "ganar tiempo", minimizando los contagios, hasta que los expertos determinen el efecto de la nueva variante, que, dijo, "parece transmitirse muy rápidamente" y "entre personas con la pauta completa de vacunación".

Otra medida que adelantó, la cual también tendrá que aprobar el Parlamento, es que los familiares y allegados de aquellos que den positivo con la variante ómicron tengan que hacer cuarentena estén o no vacunados, de lo que ahora se está exento a no ser que se presenten síntomas.

Un total de diez países africanos se incluyen desde este domingo en la lista roja británica de destinos de máximo riesgo, desde los que no se puede viajar al Reino Unido, salvo nacionales o residentes británicos, que, entre otras precauciones, deberán hacer diez días de cuarentena en un hotel designado. El viernes, el Gobierno puso en el listado a Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto y Esuatini, a lo que ahora se suman Angola, Mozambique, Malaui y Zambia.

ITALIA

Este sábado, el Instituto Superior de Sanidad (ISS) de Italia informaba que había localizado un caso "atribuible" a la cepa "ómicron".

Italia, ya prohibió el pasado viernes la entrada en el país a quien haya pasado en los últimos 14 días en ocho naciones africanas como una medida de prevención.

ALEMANIA CONFIRMA DOS CASOS

Los dos pacientes continúan en Baviera, cuya consejería de Sanidad estatal ha confirmado que se encuentran en aislamiento desde el 25 de noviembre. Ambos viajeros llegaron el 24 de noviembre a Múnich en un vuelo procedente de Sudáfrica.

Además, las autoridades bávaras contactaron el 24 de noviembre con los pasajeros del vuelo para pedirles que se presentaran en un centro de salud.

Todas todas las personas que hayan llegado desde Sudáfrica en los últimos 14 días deberán limitar de inmediato sus contactos, someterse a una prueba PCR e informar de sus últimos desplazamientos.