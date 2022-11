Netanyahu sería el ganador de las elecciones en Israel, según los primeros sondeos, y podría formar Gobierno

El ex primer ministro Benjamín Netanyahu se ha alzado como vencedor de las elecciones en Israel y el bloque de partidos derechistas y religiosos que le apoya sumaría una mayoría suficiente para que el polémico líder recupere el gobierno, según los sondeos a pie de urna

Estos datos apuntan que su partido Likud logra 30 escaños; el Sionismo Religioso consigue 14 diputados, el mejor resultado de su historia, que lo consolida como tercera fuerza; y los partidos ultraortodoxos -Shas y Judaísmo Unido de la Torá (JUT)- aunarían 17 diputados (10 y 7, respectivamente).

Entre todos, suman 61 escaños, una ajustada, pero suficiente mayoría en una Knéset (Parlamento israelí) de 120 diputados para conformar un Ejecutivo liderado por Bibi -como sus seguidores llaman al ex primer ministro-, mientras que el bloque anti-Netanyahu se estanca en los 55 escaños.

Sin embargo, son cifras preliminares, que aún pueden bailar, mientras avanza el escrutinio, y los resultados definitivos no se conocerán hasta el viernes. "Es un buen comienzo, es todo lo que puedo decir. Todo depende del conteo real", afirmó un cauteloso Netanyahu tras publicarse las encuestas a pie de urna que le daban la victoria.

La participación en los quintos comicios en menos de cuatro años fue del 71,3 %, la más alta desde 2015, y mayor que en las cuatro elecciones desde 2019, cuando el país entró en parálisis política, sin posibilidad de formar gobiernos estables y con una cita electoral detrás de otra.

Opuestos a Netanyahu

El bando que se opone al retorno de Netanyahu, está encabezado por al actual jefe de Gobierno en funciones, el centrista Yair Lapid, cuya formación Yesh Atid (Hay Futuro), logró 23 escaños, su mejor resultado, pero por debajo de los 27 que llegaron a otorgarle las encuestas preelectorales.

La amalgama de partidos de todo el arco ideológico que componen ese bloque -aglutinado básicamente en torno a su animadversión a Bibi- registra resultados mediocres, peores que en los últimos comicios de 2021: la coalición de centro-derecha Unidad Nacional cae a 12 diputados; el derechista laico "Israel Nuestro Hogar" se queda al borde del umbral con 4 escaños, lo mismo que el partido pacifista-izquierdista Meretz; mientras que el Laborismo logra 5 diputados, su peor resultado.

En ese bloque también se ubica el islamista Raam -el primer partido árabe que integró un Ejecutivo israelí el año pasado-, que logra 5 escaños, uno más que en 2021, y se consolida como la principal formación árabe de Israel; frente a la coalición laica Hadash-Tal, que logra los cuatro escaños mínimos para entrar a la Knéset, y que no apoya a ningún bando.

Sin embargo, estos números no son definitivos y el panorama aún puede dar un vuelco, ya que el partido árabe nacionalista Balad no habría pasado el umbral mínimo del 3,25 % de los votos para acceder a la Knéset, pero se encuentra muy cerca de esa cota. Si la sobrepasara, tendría automáticamente 4 escaños que no irían a ningún bloque, pero dificultarían las opciones de Netanyahu de gobernar.