El negocio de los secuestros masivos de estudiantes en Nigeria

Han pasado casi siete años del secuestro de 276 niñas en Chibok, al noreste de Nigeria. Detrás estaba la organización terrorista islamista Boko Haram, que mantiene todavía cautivas a más de un centenar de ellas. El secuestro, que se produjo en plena noche, despertó una ola de condena internacional a la que se sumaron muchas celebrities pidiendo la liberación de las chicas, con el hastag #BringBackOurGirls (Devolvednos a nuestras niñas).

Desde entonces los secuestros masivos de estudiantes se han convertido por desgracia en algo habitual en Nigeria, aunque ya no acaparan el foco internacional. Numerosos grupos armados se fijaron en la repercusión de las niñas de Chibok para hacer del secuestro un negocio millonario.

En los últimos tres meses distinas bandas criminales han pertrechado tres secuestros en tres escuelas del noroeste. El último, hace apenas unos días, el de 300 niñas de la Escuela Secundaria de Ciencias para Niñas del Gobierno, un internado de Jangebe, en el estado de Zamfara.

Ladrones, bandidos y grupos armados han cambiado el secuestro de viajeros solitarios en las carreteras del norte por secuestros con mucho más impacto social, en los que los Gobiernos de cada Estado se ven obligados a intervenir en las negociaciones para pagar rescates que suelen ser cuantiosos. A cambio no se enfrentan a ningún proceso penal, al contrario, muchos gobiernos les acaban ofreciendo casas, o dinero y un buen trato tras un simple arrepentimiento. El presidente del Gobierno ha acusado en Twitter a los gobiernos de los estados por alentar a los secuestradores: "Los gobiernos estatales deben revisar su política de recompensar a los bandidos con dinero y vehículos. Tal política tiene el potencial de ser contraproducente, con consecuencias desastrosas".

Sin ir más lejos, el autor intelectual del secuestro de las 300 estudiantes del internado de Jangebe en diciembre ya ha sido indultado tras haberse arrepentido y haber entregado las armas al Gobierno. El arrepentimiento le ha valido una casa para él y para los suyos. Otros bandidos han obtenido vacas y otros obsequios a cambio de cada fusil entregado.

La principal medida del Gobierno de Buhari, que tomó el poder en 2015, ha sido la Iniciativa de Escuelas Seguras que consistía en construir vallas alrededor de los colegios de las regiones del noreste, en las que Boko Haram está más presente. No llega a las escuelas del noroeste, las que han sufrido tres de los cuatro secuestros masivos desde 2015. Ni la cercanía de destacamentos militares a las aulas, ni la presencia de vigilantes armados en los centros han disuadido a los bandidos.

El impacto en la educación

La inseguridad ha obligado a cerrar más de 20 escuelas en los últimos meses, que se unen a las que tuvieron que hacerlo para protegerse de Boko Haram. El cierre ha echado por tierra el esfuerzo por extender la educación en un país con tasas de escolarización bajísimas.

Según un informe de Unicef, la violencia ha obligado a más de un millón de niños a abandonar la escuela. A pesar de que la educación es gratuita y obligatoria, el 53% de los niños está sin escolaridad, una cifra que aumenta notablemente en el caso de las niñas. No solo la cultura las mantiene en casa, también el miedo a no volver nunca. En muchos casos, son los propios profesores los que piden a los padres que no lleven a sus hijos. 600 docentes han sido asesinados.