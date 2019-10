La 'Nayda' marroquí desembarca en España

La gira española del cantante marroquí, Ahmed Soultan, quiere impulsar la creatividad sonora del Marruecos urbano y dar a conocer las demandas sociales de su generación.

El marroquí Ahmed Soultan, a través del Pop 'Afrobiano' recupera la Nayda, una réplica de la movida madrileña de los años ochenta, que en la última década ha inventado nuevos códigos en la moda o en la música. La fusión local del rock, hip-hop, el soul afro-arabe llega a España de la mano de este joven artista marroquí para enseñar a 'Occidente' que en la orilla Sur también se crean sonidos propios de la música urbana.

Es hoy una voz consolidada de un nuevo estilo musical: afrobian. Lo ha creado él mismo, mezclando una heterogeneidad de ritmos musicales con los que viaja por toda África. Nació de una colaboración con George Clinton a quien conoció a través de su sobrino Ray Clinton. "Invitamos a los artistas Fred Wesley y Pee Wee Ellis, dos grandes músicos internacionales de James Brown. La música habló ya sí nació mi Afrobian", recordó con orgullo.

"Llevo 15 años trabajando con cada uno de mis idiomas. En mi música fusiono el amazigh con el dirija árabe marroquí, inglés y francés2, aseguró en COPE el músico, políglota. En su carrera influyó, en especial, el Nu-Soul de Fidalelfia con artistas como D’angelo o Soulquarians. También se inspiró de artistas de Nigeria o Ghana. De esta mezcolanza han surgido temas pegadizos como Music has no Boundaries (La Música No Tiene fronteras). Con esta versión alcanzará los escenarios de España los próximos 10 y 12 de octubre.

Una parada dentro de una gira europea que le aupará, sin duda, a la escena internacional. "Lo que me gustaría es poder contar a través de mi experiencia el éxito de un músico marroquí en el extranjero, no solo en casa (…)". Y a través de su música hacer una contribución en el reclamo general de los marroquíes de "mejorar el desarrollo humano". Soultan piensa que los problemas o preguntas de un joven noruego son diferentes a los de un joven marroquí de entornos rurales. Las prioridades de unos y otros cambian y es lo que debería tener en cuenta el inversor europea cuando llega a África.

"En los pueblos al sur de Marruecos, en Safa, Loubna Douar, de donde proceso, los riesgos de descolarización son muy altos por la ausencia de infraestructuras que permita el transporte de los niños. Nuestro sistema de salud es deficiente y el desempleo juvenil es alto. Necesitamos un modelo económico propio para nosotros", señaló el artista.

Ahmed Soultan valora positivamente la transformación en general de Marruecos en equipamientos, redes ferroviarias o el campo (la agricultura es una de las fuentes de ingresos principales de las familias marroquíes). Sin embargo se lamenta del retraso del país en materia de desarrollo humano. "Esto es lo que tiene que ser central en las políticas públicas y mi música urbana contempla estos mensajes", concluyó. Su aspiración como la de la mayoría de la población es desalojar Marruecos del puesto de los países atrasados y colocarlo en una posición privilegiada.