Misión salvar la Tierra: La NASA lanza una nave para impactar con un asteroide y desviarlo de su órbita

La realidad vuelve a superar la ficción. Si hace ya 23 años en la película Armaguedón, Bruce Willis viajaba al espacio para desviar un asteroide de su órtbita y evitar así su impacto contra la Tierra, hoy la historia se repite pero de verdad, aunque a modo de ensayo para evitar una posible colisión contra la Tierra.

La NASA lanzaba este martes una nave espacial con el fin precisamente de impactar deliberadamente con un asteroide en otoño de 2022 para desviar su órbita, en una misión de prueba que no tiene precedentes y que forma parte de la estrategia de defensa planetaria de la agencia estadounidense.

La misión Prueba de Redireccionamiento de Asteroides Doble (DART, en sus siglas en inglés) despegó puntualmente a las 22:21 hora local (6:21 hora GMT) a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 desde la Base de la Fuerza Espacial en Vandenberg, California (EE.UU.).

