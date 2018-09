30 muertos y 21 heridos en el terremoto y tsunami de Indonesia

Al menos 30 personas han muerto y 21 han resultado heridas en el terremoto de 7,5 grados que ha sido seguido de un tsunami que afectó este viernes a dos municipios de la isla de Célebes, y que ha destrozado las comunicaciones y red eléctrica de la zona, según han informado fuentes hospitalarias.

El jefe de la Asociación de Doctores de Indonesia en la provincia de Célebes Central, Komang Adi Sujendra, ha hablado de la cifra de víctimas en un vídeo-comunicado publicado por la organización en las redes sociales.

Video message from dr. I Komang Adi Sujendra, SpPD, Chair of the Indonesian Doctors Association in Central Sulawesi. Let's help our brother.. Vid 6 #PrayforDonggala #PrayForPalu #PrayforSulawesi #PrayForMamuju #PrayforIndonesia #PrayforSulteng pic.twitter.com/4xgeCKCYA2

Técnicos de telecomunicaciones y transporte aéreo han llegado en las últimas horas en un helicóptero militar al aeropuerto Mutiara de Palu, que permanece cerrado desde este viernes al ser dañado por el seísmo, tal y como ha indicado el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.

El tsunami también ha golpeado varios asentamientos y edificios en la playa", dijo Sutopo en un comunicado. Por su parte, el director del centro de tsunamis y terremotos de la Agencia de Climatología, Meteorología y Geofísica (BMKG), RahmatTriyono, dijo al medio local Kompas que las olas alcanzaron entre un metro y medio y dos metros.



Its so close to my city. After earthquakes then we attack by tsunami again. Please pray for us :( #PrayForDonggala #Gempa pic.twitter.com/9Q7fWBuOer