Ocho niños mueren asesinados en una masacre familiar en Luisiana

La ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana (Estados Unidos), ha amanecido de luto tras una tragedia de origen doméstico que ha conmocionado a toda la comunidad. Ocho niños, con edades comprendidas entre uno y catorce años, han sido asesinados en un tiroteo masivo que la policía local ha calificado como un "altercado doméstico".

El suceso ha tenido lugar durante la madrugada de este domingo, alrededor de las seis de la mañana. Además de los ocho menores fallecidos, otras dos personas resultaron heridas, elevando el total de víctimas a diez. Las únicas supervivientes son dos mujeres adultas, una de las cuales permanece ingresada en el hospital en estado crítico.

Una persecución de película

Las autoridades locales se desplazaron al lugar de los hechos tras recibir varias llamadas alertando de un altercado en una vivienda. Según ha confirmado el portavoz policial, Christopher Bordelon, el presunto autor de los disparos era familiar de algunos de los niños asesinados. El escenario del crimen se extiende por tres viviendas diferentes, lo que da una idea de la magnitud del suceso.

Tras cometer la masacre, el sospechoso robó un vehículo a punta de pistola y huyó hacia una localidad cercana, dando comienzo a una intensa persecución policial. Finalmente, los agentes lograron interceptarlo y fue abatido durante el enfrentamiento.

Una ciudad conmocionada

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en esta ciudad de aproximadamente 180.000 habitantes. El alcalde, Tom Arceneaux, ha expresado su profundo dolor en una rueda de prensa: "Esta es una situación trágica, tal vez la peor situación trágica que hayamos tenido".

Esta es una situación trágica, tal vez la peor situación trágica que hayamos tenido"

En la misma línea se ha manifestado el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, quien se ha mostrado totalmente sobrepasado por los acontecimientos. "No puedo ni imaginar cómo pudo ocurrir algo así", ha declarado Smith, visiblemente afectado. "Estoy consternado", ha concluido.