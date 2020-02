La movilización de Indonesia para liberar a un cocodrilo

Todo un país se ha volcado en ayudar a este animal, que llevaba cuatro años con un neumático incrustado entre su cuello y sus patas delanteras. Habían ofrecido hasta una recompensa para el que lo lograra, pero finalmente prepararán un equipo especial con asistencia.

Las imágenes del cocodrilo en las aguas del río Palu están recorriendo todo el mundo y distintas protectoras del país ya han decidido ponerse manos a la obra para poner fin al asunto.

El neumático, que es probable que proceda de una motocicleta, lleva incrustado en el cuerpo del reptil desde el año 2016, según han indicado algunos medios que fue cuando vieron al animal por primera vez. Además, diferentes expertos aseguran que el cocodrilo corre el riesgo de morir estrangulado por el objeto que se encuentra en una zona muy sensible.

Por esta razón y para tratar de resolver la situación extrema que vive el animal, hace unas semanas la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Sulawesi Central ha convocado una iniciativa: recompensar económicamente a la persona o entidad que pueda liberar al cocodrilo que se encuentra en grave peligro.

No obstante, esta convocatoria no ha tenido mucho éxito y han decidido "suspender la propuesta de recomensa" tal y como ha explicado el jefe de la agencia, Hasmuni Hasma. Ahora serán ellos mismos los que se movilizarán preparando un equipo especial con la ayuda de la Dirección General de Conservación de la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Bosque. Han declarado que no se rendirán hasta salvar al animal y que cuanto antes, este cocodrilo será libre y podrá tener la vida que merece.

De momento es todo un misterio el método que emplearán para extraer el neumático del cuerpo del cocodrilo.