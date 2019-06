Montenegro multará con 20.000 euros la falta de respeto a los símbolos nacionales

El Parlamento de Montenegro aprobó esta semana castigar con multas de hasta 20.000 euros la falta de respeto al escudo, la bandera y el himno nacional o usarlos de forma que atente contra la dignidad de la pequeña república balcánica.

El cambio legal -una enmienda a la Ley de símbolos nacionales- se aprobó con el apoyo de 43 diputados y no recibió votos en contra porque la oposición proserbia boicoteo la sesión y criticó la medida por dividir a la sociedad, informó la agencia de noticias Mina. Según la fuente, la multa de 20.000 se aplicará a personas jurídicas que utilicen los símbolos nacionales de forma que dañe la moral, el renombre y la dignidad del Estado. También se aplicará contra quien haga cambios en el escudo o la bandera o si esta se utiliza como alfombra o cortina.

Además, se fijan multas de entre 300 euros y 6.000 euros a quien haga cambios en el texto o la melodía del himno o lo interprete de manera y en las circunstancias que ofenden la dignidad de Montenegro. Será obligatorio que la bandera esté desplegada de forma permanente en los edificios de los órganos de administración local e instituciones públicas cuyo fundador es el Estado.

Montenegro, un pequeño país de unos 620.000 habitantes, es independiente desde 2006, cuando se separó del Estado común que formaba con Serbia desde la desintegración de la antigua federación yugoslava.

En 2004, Montenegro aprobó nuevos símbolos estatales en sustitución de los yugoslavos: la bandera con fondo de color rojo y el escudo de la dinastía montenegrina de los Petrovic, que rigió hasta 1918, cuando fue formado el primer Estado yugoslavo. El himno es la canción tradicional "Oj, svijetla majska zoro" (Oh, clara madrugada de mayo), y el Día del Estado es el 13 de julio, fecha en la que en 1878 en el Congreso de Berlín se reconoció la independencia de Montenegro del Imperio Otomano. Una primera redacción de la enmienda legal incluía la multa a quienes no se levantasen cuando sonara el himno, pero finalmente no se incorporó al texto.

Algunos montenegrinos que se definen a sí mismos como serbios no reconocen la independencia del país y suelen permanecer sentados cuando se interpreta el himno del país.