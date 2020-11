La mofa de Greta Thunberg contra Donald Trump recordando sus palabras: "Chill!"

La venganza es un plato que se sirve frío. Y Greta Thunberg, muchas veces calificada como fría por sus detractores, ha disfrutado de su particular venganza con la cada vez más probable derrota de Donald Trump en las elecciones norteamericanas.

Hace poco menos de un año, el presidente de los Estados Unidos interrumpía su apretada agenda para meterse con una chica de diecisiete años. Lo hacía a través de su cuenta de Twitter, en la que lanzaba el siguiente mensaje:

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE