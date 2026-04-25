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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán abandona Islamabad sin esperar a la delegación estadunidense

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, dejó este sábado Islamabad después de una intensa jornada de reuniones con las principales autoridades civiles y militares de Pakistán, sin esperar la llegada de la delegación del Gobierno de Estados Unidos

(Foto de ARCHIVO)November 8, 2025, Tehran, Iran: Iranian Foreign Minister ABBAS ARAGHCHI, leaves after a government meeting in Tehran.Europa Press/Contacto/Iranian Presidency08/11/2025

Iranian Presidency


Agencia EFE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonó este sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con las altas autoridades militares y civiles pakistaníes sin aguardar la llegada de los enviados del gobierno de EE.UU, que en principio habían anunciado su viaje a la capital de Pakistán para el día de hoy.

Según informaron fuentes diplomáticas pakistaníes, Araqchi, quien desde un inicio había indicado que su viaje no incluía ningún encuentro con representantes estadounidenses, abandonó el país con su comitiva rumbo a Omán, la siguiente parada de su gira que también le llevará por Rusia.

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