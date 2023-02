La ministra de Defensa insiste en que los Leopard que serán enviados a Ucrania deben ser reparados

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, aseguró este martes que la cantidad exacta de tanques Leopard 2A4 que España proporcionará a Ucrania dependerá de la coordinación con el resto de aliados y de la disponibilidad que España tenga, ya que carros de combate de ese modelo que posee el ejército español deben ser reparados.



Margarita Robles ha destacado que España no dispone de los aviones de combate que está solicitando Ucrania, por lo que no puede facilitárselos. "Estamos viendo distintas posibilidades. Esas posibilidades dependen, primero, de la coordinación con el resto de los aliados porque, evidentemente, los carros de combate que España aporte van a integrarse dentro de las unidades correspondientes y, por lo tanto, hay que hacerlo en coordinación con los aliados", en referencia a la cifra de tanques que España enviará a Ucrania.

La titular de Defensa añadió que para determinar la cifra de carros de combate que Madrid envíe a Kiev también se están "viendo las disponibilidades y la reparación" de los tanques que España va a dar.

Son carros de combate que hay que reparar





"Efectivamente, eran unos carros de combate que desde el año 90 no estaban siendo utilizados, que hay que repararlos. Algunos de ellos están ya en reparación y, en función de todas esas consideraciones, de la reparación que se haga de los carros de combate y, sobre todo, lo más importante, de ese trabajo coordinado con el resto de los aliados, tomaremos la decisión oportuna", resumió Robles.



En cualquier caso, subrayó que la decisión de que España va aportar tanques "está tomada", así como la decisión de que los carros de combate donados serán del modelo Leopard 2A4.



La reunión de la coalición que apoya a Ucrania hoy en Bruselas tiene por objetivo coordinar a los socios de Kiev a la hora de enviar apoyo militar. "Lo más importante en este tema no es lo que pueda enviar particularmente un país, sino la interoperablidad" entre los diferentes modelos de tanques que envíe cada país.



Los Leopard 2A4 son interoperables con los Leopard 2A6, que algunos países también darán a Ucrania. España cuenta con tanques 2A6, pero no tiene previsto donarlos a Kiev. "Las decisiones se tomarán plenamente de acuerdo con lo que se decida con los aliados y teniendo en cuenta las necesidades de Ucrania", insistió Robles.



Sobre la duración de la formación de la tripulación de los Leopard y del personal encargado de su mantenimiento, estimó que se prolongará durante dos meses o dos meses y medio. "Todo hace pensar que a finales de marzo o principios de abril ese paquete completo podría estar terminado", constató.



Robles calculó que Ucrania enviará a España "a finales de esta semana" a entre 50 y 55 soldados para que los forme en el manejo de los Leopard. Sobre los aviones de combate que Ucrania pide a sus socios occidentales, Robles destacó que España no tiene modelos del caza que pide Kiev.



Ucrania está solicitando F16, una nave que no posee el ejército español. "Ucrania ha pedido aviones de combate que España no tiene y, por tanto, en ese ámbito nosotros no podemos ayudar", comunicó.



Por otro lado, Robles recalcó que el material que España está enviando a Ucrania tiene "un único objetivo", y no es una finalidad "ofensiva", "sino que tiene una finalidad defensiva de proteger las vidas de los ciudadanos ucranianos". "Las perspectivas de lo que es el final del invierno y la primavera son muy preocupantes", anticipó la ministra.