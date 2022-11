Miguel, un joven español desde Estambul: "A 210 metros de donde estábamos sucedió el atentado"

Estambul ha sido este domingo protagonista de una tragedia. Tal y como ha adelantado el gobierno turco, una mujer se habría autoinmolado en la céntrica calle Istiklal. Un atentado que habría dejado, por ahora, seis fallecidos y 81 heridos, de cuales dos están en estado grave. Miguel es un joven español de viaje en Estambul que junto a otros compañeros está pasando algunos días en la ciudad turca y han sido testigos, a tan solo 200 metros, de la tragedia. "Teníamos que comer y vimos que en una boca calle había un kebab. A unos 210 metros de donde estábamos nosotros es donde ha sucedido el atentado. Realmente lo hemos visto prácticamente al lado", ha confesado el español a COPE.

"Estábamos comiendo y hemos escuchado un fuerte sonido. Éramos cinco pero ninguno se pensaba que podía ser una bomba. A mí se me ocurrió decir que era una bomba y la gente en el restaurante se ha quedado sin saber qué pasaba", ha continuado el joven español. "Hemos empezado a ver gente que bajaba hasta nuestra dirección y hemos pedido al restaurante que cerrara las puertas. Estábamos asustadísimos", ha confesado.

Miguel ha contado que "era todo un caos". Según ha asegurado, había "sirenas de ambulancias, policía, gente corriendo, chillidos. Nosotros hemos cogido la boca calle y no hemos subido, sino que hemos ido hacia abajo corriendo y evitando las aglomeraciones". No obstante, la gente no parecía saber muy bien qué estaba ocurriendo. Eso sí, antes de que la situación comenzara a complicarse, los jóvenes españoles han aprovechado para llamar a sus familiares. "Para evitar que vieran las noticias y no supieran nada de nosotros, los hemos llamado por videollamada, nos han visto las caras, los hemos calmado", ha contado Miguel.

"Estamos bien, no nos ha pasado nada y dentro de la tragedia, que ha sido cerca de nosotros, no ha pasado nada", ha concluido el joven.