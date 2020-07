México, cuarto país con más muertes por COVID-19 y con poco respeto al distanciamiento social

“Estamos en una situación en la que vemos cómo aumentan los casos cada día, y es bastante preocupante desde el punto de vista de la salud y de las consecuencias en el terreno social y económico”, cuenta Chiara Santoro -de Médicos del Mundo- desde México. Allí han registrado ya 45.361 fallecimientos y 408.449 contagios por COVID-19. Es el cuarto país con más defunciones, y el sexto con más infectados de coronavirus.

En México, “no estamos obligados a quedarnos en las casas, no hay un confinamiento parecido al de España o Italia, las medidas son más suaves”, explica Chiara. Asegura a COPE que “es entendible por la economía del país, México tiene un 60 por ciento de economía informal, y sería llevar a muchas personas al hambre al tener que cerrar completamente el país de forma más dura”. En su lugar están funcionando con “un sistema de semáforo de riesgos”, y dependiendo del estado de la pandemia en cada zona del país -y del color del semáforo epidemiológico- se aplican una medidas u otras. Por ejemplo, en Ciudad de México están ahora con el semáforo epidemiológico naranja y las tiendas de los de barrios están abiertas, y los restaurantes y centros comerciales con un 50 por ciento de aforo.

Chiara Santos -que pertenece a Médicos del Mundo de España y Francia- señala que no se está respetando mucho el distanciamiento social, “no se está tomando muy en cuenta". Y que “hay algunos falsos mitos y falsas creencias, como que el COVID no existe, que es un invento, y la tendencia es a no respetar las medidas”. Ante la gran cantidad de contagios “hay casos de hospitales que están rebasados, la situación es bastante complicada, hay índices muy altos de ocupación hospitalaria”. Y otro problema es que un sustancial número de pacientes con otras dolencias no están siendo atendidos, “la atención que no sea por COVID-19 se está limitando muchísimo, al mínimo”.

Sobre las cifras oficiales afirma que “la situación no es del todo clara, probablemente no son los números reales, y se está hablando de que es más o menos un tercio de los casos lo que realmente sale a la luz con el sistema de vigilancia epidemiológica en México”.

Médicos del Mundo de España y Francia tiene activos dos proyectos en México, uno en Chiapas y otro en Colima. Además, van casa por casa con información actualizada sobre cómo evitar contagiarse de COVID-19. Según Chiara Santoro, “esta crisis nos debería hacer reflexionar sobre sistemas de salud fuertes y eficaces, porque está dejando muy claro la necesidad de un sistema de salud fuerte y sólido”.