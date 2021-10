El mensaje de Alec Baldwin en 2017 que han recuperado las redes

Esta mañana nos despertábamos con la sobrecogedora noticia de que Alec Baldwin, en un desafortunado accidente, había matado de un disparo a Halyna Hutchins, la directora de fotografía de 'Rust', la película en el que, además de protagonista, es productor. Un suceso que tuvo lugar después de que apretara el gatillo de lo que se suponía era una pistola de fogueo y resultó ser una de verdad y cargada. Los disparos alcanzaron tanto a Halyna, que terminó falleciendo, como al director de la cinta, Joel Souza, quien fue trasladado desde el rodaje hasta la UCI más cercana para ser tratado de las heridas de bala.

Más allá de la investigación que se ha abierto al respecto, para esclarecer qué es lo que pasó realmente para que todo terminara en la más absoluta de las tragedias -de hecho, las imágenes de Baldwin destrozado, tanto en el 'set' como a las puertas de la oficina del 'sheriff' donde le tomaron declaración, ya han dado la vuelta al mundo-, ha querido el infortunio que haya sido rescatado un tuit que la estrella de Hollywood escribiera en 2017 y que, ahora, ha cobrado una dimensión diferente.

En la publicación que recoge Alec se habla de un acontecimiento acaecido en Nuevo México que guarda muchas similitudes con lo que acaba de experimentar en primera persona. Este acompañaba la noticia de una frase que, hoy, se torna demoledora: "Me pregunto cómo debe ser sentir que has matado a alguien por error".

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone...https://t.co/WE6QsAAXGI