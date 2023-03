Al menos tres niños murieron este lunes tras un tiroteo en un colegio privado en Nashville (EE.UU.), informó un portavoz del hospital Vanderbilt University Medical Center a la cadena de televisión NBC News.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx