Al menos tres muertos y ocho heridos por el lanzamiento de 130 cohetes de Hamás contra Tel Aviv

Al menos tres personas han muerto y ocho han resultado heridas este martes por el lanzamiento de 130 cohetes por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra la ciudad de Tel Aviv, en el marco de la escala de enfrentamientos entre palestinos e israelíes, después de que Israel atacase un edificio de 14 plantas en la Franja de Gaza.

"Ahora, en cumplimiento de nuestra promesa, las Brigadas Al Qassam han lanzado el mayor ataque con misiles en Tel Aviv y sus alrededores, con 130 misiles, en respuesta al ataque del enemigo contra edificios civiles", ha dicho Hamás según ha recogido 'The Times of Israel'.

La amenaza ha provocado que sonaran las sirenas de ataque aéreo en Tel Aviv y se han escuchado varias explosiones en el centro de la ciudad que han herido a ocho personas según ha confirmado la Policía. Los cohetes han caído en los suburbios de Holon, uno de ellos en autobús que ha herido a cuatro personas, y otro en una casa en Givatayim, dejando otros cuatro heridos. La fallecida es una mujer que se encontraba en Rishon Letzion, en el sur de Tel Aviv.

Respecto al ataque aéreo a un piso de 14 plantas en la Franja de Gaza, este edificio se encontraba vacío, ya que los residentes habían sido evacuados antes del ataque, según informa la agencia WAFA.

VIDEO: Additional footage of the destruction of the Hanadi Tower in Gaza after it was hit by IDF airstrikes this evening. - @docshayjipic.twitter.com/bV1ILo4Z5f