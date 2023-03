Al menos siete muertos y ocho heridos tras un tiroteo en Hamburgo: encuentran sin vida al presunto autor

La Policía de Hamburgo ha confirmado que los agentes han encontrado el cuerpo del que se sospecha que es el autor del tiroteo en un centro religioso de Testigos de Jehová de Hamburgo, Alemania. Según informaciones del tabloide 'Bild', recogidas por DPA, al menos siete personas han fallecido y otras ocho han resultado heridas durante el ataque, mientras que la Policía ha confirmado que hay víctimas mortales, sin dar un número concreto.

Los agentes asumen que hay solo un atacante y han comenzado a retirar las medidas de seguridad que continuaban en pie en la zona del suceso, según han confirmado a través de su cuenta de Twitter, mientras que siguen investigando las razones del crimen, que han calificado de "masacre". También ha confirmado que, aunque en el centro se había celebrado un evento esa misma tarde, no conocen su naturaleza ni si podría estar relacionado con el crimen. Han habilitado un portal en su página web para que las personas que tengan información puedan facilitar imágenes o vídeos de lo ocurrido a la Policía.

VIDEO: German police stand guard near a crime scene after a shooting killed several people at a Jehovah's Witness centre in Hamburg, with the gunman believed to be among the dead pic.twitter.com/U5offSgwoV