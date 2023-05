Al menos siete muertos en una emboscada contra un convoy de una delegación de paz en Sudán del Sur

Al menos siete personas han muerto y otra está herida después de que hombres armados disparasen contra el convoy de una delegación de paz en el condado de Lafón, en Sudán del Sur.

Las autoridades locales han indicado que las víctimas, que eran hombres con edades comprendidas entre 35 y 65 años, estaban volviendo después de realizar negociaciones de paz entre dos comunidades.

Según ha recogido la emisora Eye Radio, el convoy se encontró con un gran tronco de madera en la carretera, cuando varias personas se acercaron y empezaron a disparar contra el vehículo.

Asimismo, James Angelo Ayonyang, miembro del parlamento estatal en representación de Lafon, ha instado a las autoridades competentes a que identifiquen y detengan a los atacantes, condenando este "desafortunado ataque".

"Insto al Gobierno a que identifique a los criminales y los lleve ante la justicia porque no queremos que esto se repita. También pido al Ejecutivo que traiga algunas fuerzas (de seguridad) a la zona para tranquilizar la situación", ha declarado.

Sudán del Sur se independizó de Sudán en 2011, tras décadas de conflicto y un referéndum de por medio. Apenas dos años después el país se vio sumido en una cruenta guerra civil que se saldó con miles de muertos.

La ONU alerta del "rápido deterioro" de Sudán

La ONU ha alertado del "rápido deterioro" de la crisis humanitaria en Sudán y dijo que enviará "inmediatamente a la región" a su jefe humanitario y coordinador de ayuda para emergencias, Martin Griffiths.



"La escala y la rapidez de lo que está pasando no tiene precedentes en Sudán. Estamos extremadamente preocupados por el impacto inmediato y a largo plazo sobre todo el pueblo de Sudán y la región amplia", indicó el secretario general de la organización, António Guterres, en un comunicado.



"Una vez más, instamos a todas las partes del conflicto a proteger a los civiles y a las infraestructuras civiles, a permitir el paso seguro de civiles que huyen de áreas de hostilidades, a respetar a los trabajadores y activos y humanitarios, a facilitar las operaciones de ayuda, y a respetar al personal, los transportes y las instalaciones médicas", dijo Guterres en una nota remitida por su portavoz.



El Ejército de Sudán aceptó prorrogar por 72 horas más la tregua que expiraba hoy, después de que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) anunciara su adhesión al acuerdo, propuesto por Estados Unidos y Arabia Saudí, y tras las presiones de Naciones Unidas.



Se trata de la tercera propuesta de ampliar la tregua desde el pasado día 24, que aunque no supuso una pausa en los combates sí sirvió para evacuar a los extranjeros del país y que los sudaneses pudieran desplazarse a zonas más seguras.



Los combates en Sudán estallaron el pasado día 15, en medio de tensiones sobre el proceso de reforma del Ejército y la integración de los paramilitares en las fuerzas regulares, en el marco de un proceso político para volver a encauzar al país en la senda democrática tras el golpe de Estado de 2021.



La violencia ha provocado que la mayoría de hospitales en las zonas de choques queden fuera de servicio, una acuciante escasez de productos básicos, el desplazamiento de decenas de miles de personas y, según la ONU, que más de 50.000 sudaneses hayan buscado refugio en alguno de los siete países vecinos.



Al menos 528 personas han muerto y más de 4.500 han resultado heridas desde el inicio de los combates, según el Ministerio de Salud sudanés.