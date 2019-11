Al menos siete heridos por un tiroteo en un instituto cerca de Los Angeles

Al menos siete personas han resultado heridas por un tiroteo perpetrado este jueves en un instituto de la localidad californiana de Santa Clarita, cerca de Los Angeles, según un balance preliminar de las autoridades, que buscan a un hombre como supuesto autor de los disparos.

El tiroteo comenzó a primera hora de la mañana. "Tiroteo en el Instituto Saugus. Por favor, evitad la zona", ha tuiteado la Policía del condado, que ha instado a la población a estar alerta mientras se busca a "un hombre asiático vestido de negro".

Fuentes citadas por 'Los Angeles Times' han asegurado que se trata de un joven de 15 años y, aunque el incidente sigue abierto, un portavoz policial, Tim Murakami, ha confirmado en Twitter que hay "varios heridos". Según la cadena NBC News, son al menos siete los heridos.

