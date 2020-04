Canadá: al menos 10 muertos en un tiroteo registrado en Nueva Escocia

Al menos nueve personas, incluido un miembro de la Real Policía Montada de Canadá, han muerto este domingo en un tiroteo ocurrido en Portapique, Nueva Escocia. El tirador ha muerto también tras ser abatido, según ha informado la Policía.

El sospechoso es Gabriel Wortman, de 51 años, que fue perseguido en la mañana del domingo por los agentes hasta que fue alcanzado en una gasolinera sobre las 11.40 horas. Tras los primeros disparos la Policía identificó al sospechoso y advirtió de que "conduce lo que parece un coche de la Policía y lleva puesto lo que parece un uniforme de la Policía".

#JUSTIN : Police in the Canadian province of Nova Scotia arrested a 51-year-old gunman suspected of shooting several people#NovaScotia #Canada ���� https://t.co/Rl3juySZ4m pic.twitter.com/weZsQI0QOC