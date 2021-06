Al menos 3 muertos y un centenar de desaparecidos tras el derrumbe de un edificio de apartamentos en Miami

Al menos tres personas murieron y 99 continúan desaparecidas, según medios locales, como consecuencia del derrumbe parcial de un edificio de viviendas de 12 plantas ocurrido este jueves en Surfside, localidad del condado de Miami-Dade (Florida, EE.UU.), donde los equipos de rescate trabajan entre los escombros en busca de posibles supervivientes.



Pese a que las autoridades mantienen la cifra de un muerto, canales de televisión como ABC7 elevan a tres los fallecidos tras el desplome por causas no determinadas del edificio Champlain Towers en esa localidad estadounidense aledaña a Miami Beach.



Cincuenta y cinco de los 136 apartamentos del edificio se desplomaron sobre las 1.30 horas (5.30 GMT) en medio de un gran estruendo, que hizo que los residentes, que en su mayoría estaban durmiendo, creyeran que se trataba de un terremoto, según dijeron algunos de ellos a los medios.



Los equipos de rescate del condado de Miami-Dade trabajarán en turnos de cuatro horas durante toda la noche en la búsqueda de supervivientes del edificio colapsado, explicaron las autoridades en una rueda de prensa.



"Esta operación comenzó desde muy temprano y no termina hasta que no encontremos sobrevivientes y a las personas que estamos buscando", dijo en una rueda de prensa esta noche la portavoz de los bomberos de Miami-Dade, Erika Benítez .



En la misma conferencia de prensa, la alcaldesa del condado, Daniella Levine-Cava, afirmó que solo hay reportada una persona fallecida y que, de tener nuevas noticias al respecto, se informará.



"La buena noticia", prosiguió la regidora, es que "hay 102 personas seguras", sanas y salvas, aunque los equipos de rescate buscan a 99 o más personas.



"Los bomberos están trabajando para todos nosotros, estamos con esperanza al final del día", añadió Levine-Cava.



Sin embargo, medios locales como las televisiones Local 10 y ABC7 sostienen que fuentes propias les confirmaron la cifra de tres decesos como consecuencia del derrumbe.



Imágenes del edificio transmitidas por televisión tras el derrumbe mostraban paredes arrancadas y habitaciones aún en pie expuestas como una casa de muñecas gigante, con literas, mesas y sillas en su interior y aparatos de aire acondicionado y cables colgando de algunas partes.



El senador por Florida Marco Rubio afirmó en la rueda de prensa que le resulta imposible imaginar el dolor que están sufriendo las familias de las víctimas en estos momentos.



"Hay que tratar de que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Tenemos a los mejores rescatistas respondiendo a esto, es un trabajo muy difícil, muy peligroso. Les pedimos paciencia en estos momentos", agregó el senador del Partido Republicano.



Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también republicano, indicó en una visita al lugar del siniestro que los equipos de rescate habían escuchado voces bajo los escombros.



Poco después del llamamamiento del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para brindar asistencia a las familias afectadas por el derrumbe parcial del edificio, DeSantis declaró el estado de emergencia en el condado de Miami-Dade.



Mediante una orden ejecutiva, DeSantis consideró que "una parte sustancial de la estructura ha sido destruida y el resto se ha vuelto inhabitable".



Por su parte, el expresidente estadounidense Donald Trump lamentó en un comunicado el trágico suceso.



"Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados por el derrumbe del edificio en Surfside. Gracias al increíble personal de primeros auxilios y las fuerzas del orden por llegar tan rápido al trabajo, como siempre", dijo.



Trump le deseó a DeSantis, fuerte aliado suyo, y a todos los representantes del "gran estado de Florida", buena suerte y "seguridad y éxito" en la búsqueda de supervivientes.