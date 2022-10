Al menos 60 muertos y centenares de heridos al derrumbarse un puente colgante en India

Al menos 60 personas han muerto al derrumbarse un puente colgante sobre un río en el estado indio de Gujarat, en el oeste del país, ha confirmado el ministro estatal para Vivienda y Desarrollo Rural, Brijesh Merja, al 'Times of India'.

El puente colgante de Morbi, sobre el río Machchhu, era una estructura histórica que fue restaurada y reabierta al público hace solo cuatro días con motivo de la celebración del Año Nuevo gujaratí.

El diputado por la localidad de Rajkot, Mohan Kundariya, estima el número de heridos en torno al centenar, aunque esta cifra no ha podido ser verificada.

Según testigos del medio, unas 500 personas, entre ellas mujeres y niños, estaban cruzando el puente en medio de colapso.

De acuerdo con las mismas fuentes, decenas de personas se habrían quedado sumergidas y varias podrían seguir atrapadas bajo los escombros.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS