Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo registrado en el centro de Viena

El Gobierno austríaco ha confirmado que el país está sufriendo una serie de atentados terroristas en el centro de Viena que han dejado de momento un muerto y varios heridos, entre ellos un agente policial que está en estado grave. El Ejecutivo centroeuropeo ha advertido que el ataque continúa y ha pedido a la población que se quede en casa.

El ministro del Interior, Karl Nehammer, confirmó que varias personas que portaban armas largas participaron en los ataques y confirmó que hay heridos y que puede que haya también fallecidos. Uno de los tiroteos se produjo cerca de una sinagoga, que estaba cerrada cuando comenzó el ataque sobre las 20h.

La agencia APA añadía además que al menos uno de los atacantes ha fallecido mientras otro más se habría dado a la fuga. "Ataque terrorista a una sinangoga de Viena. Un muerto y varios heridos", aseguró en la red social Twitter un periodista del semanario Falter, citando a fuentes del Ministerio del Interior.

Por su parte la Policía de Viena ha informado también de una "gran operación" policial en el centro de la capital austríaca, ha confirmado que hay "varias personas heridas" y ha pedido a la población que evite permanecer en lugares públicos.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos!