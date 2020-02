Al menos dos muertos y 30 heridos tras descarrilar un tren en el norte de Italia

Al menos dos personas han muerto y unas 30 han resultado heridas, varias de ellas graves, como consecuencia del descarrilamiento de un tren de pasajeros a su paso por la localidad de Ospitaletto Lodigiano, en el norte de Italia, ha informado la agencia de noticias Adnkronos.

Una de las víctimas mortales es el maquinista del tren. Como consecuencia del accidente, desde las 5.30 horas de este jueves se ha suspendido el servicio de la línea de Alta Velocidad que conecta Milán con Bolonia.

Hasta el lugar del siniestro ferroviario se han desplazado unidades de bomberos. La empresa ferroviaria italiana Red Ferroviaria de Italia(RFI) ha contado en un comunicado que las causas del accidente "están siendo investigadas".

Tras el siniestro, los trenes han sido desviados a la línea ferroviaria convencional que une Milán con Piacenza, acumulando retrasos de hasta 60 minutos.

BREAKING: At least 2 dead, 30 injured as a Frecciarossa high-speed train derails along the #Milan - #Bologna line in Italy. pic.twitter.com/LjjfdBpcRv