Al menos dos heridos de bala por disparos durante la celebración del título de la NBA en Toronto

Al menos dos personas resultaron hoy gravemente heridas durante la celebración en el centro de Toronto de la consecución del campeonato de la NBA por los Raptors, en una ceremonia en la que se registraron estampidas entre la multitud. La policía informó de que además de los dos heridos graves, otras dos personas fueron detenidas debido a los incidentes, que según los medios locales, se generaron por una pelea que derivó en un tiroteo.

BREAKING NEWS: Reports of gunshots at victory parade in Toronto. Crowd seen running. Emergency vehicles have transported several people to nearby hospitals following reports of a shooting at the victory parade in Toronto, Canada. It’s currently unclear what their injuries are pic.twitter.com/EeHy2GncHf — Altaveu Andorra (@AltaveuAndorra) 17 de junio de 2019