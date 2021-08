Más de una decena de muertos por un atentado junto al aeropuerto de Kabul

Las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, donde se agolpan miles de personas que esperan ser evacuadas, han sido escenario de una explosión que aparentemente ha provocado numerosas víctimas, según las primeras informaciones recogidas por medios locales, que atribuyen este incidente a un atentado suicida.

"Podemos confirmar una explosión junto al aeropuerto de Kabul", ha afirmado en Twitter el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, que ha adelantado que seguirán ofreciendo "detalles adicionales" una vez los tengan. "La cifra de víctimas no está clara en este momento", ha dicho.

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update.