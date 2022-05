Más de 400.000 refugiados ucranianos han llegado a Alemania desde el inicio de la guerra

Más de 400.000 refugiados de Ucrania han llegado en Alemania desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero, según ha informado este martes el Ministerio del Interior alemán.

Las autoridades alemanas han cifrado en 400.632 las personas que han llegado desde Ucrania, la mayoría ancianos, mujeres, aunque hay también unos 180.000 niños, entre los cuales hay 3.000 huérfanos, según la ministra de Familia, Lisa Paus.

No obstante, las autoridades no descartan que la cifra pueda ser aún mayor, ya que no se han realizado controles en la fronteras internas de la Unión Europea y los ciudadanos ucranianos cuentan con la prerrogativa de permanecer en el país durante 90 días sin necesidad de visado.

Por otro lado, las autoridades de Eslovaquia, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía han pedido recientemente a la Comisión Europea que presente propuestas para proporcionar financiación adicional para poder albergar a todas estas personas que huyen de la guerra, más allá de las políticas de cohesión.