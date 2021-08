La Marina de Perú rechaza unas declaraciones antiguas del ministro de Exteriores acusándoles de terrorismo

La Marina de Guerra de Perú rechazado de manera "tajante" este lunes unas antiguas declaraciones del ministro de Exteriores, Héctor Béjar, que han salido a la luz en las últimas horas, en las que acusaba a esta institución castrense de haber iniciado el "terrorismo" en el país andino con el apoyo de la CIA.

De acuerdo con la Marina, las palabras de Béjar, carecen "absolutamente de veracidad" y al mismo tiempo constituyen "una afrenta contra los hombres y mujeres que lucharon y continúan luchando contra la delincuencia terrorista", además de un ataque a las víctimas de estas "execrables acciones".

Quien también se ha pronunciado al respecto ha sido el ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien ha calificado de "desafortunadas" estas palabras de su compañero de gabinete. "Estamos de acuerdo en trabajar democráticamente respetando la Constitución vigente, aquí nadie está haciendo apología de actos terroristas", ha dicho, para luego recalcar que Béjar "es una persona muy capaz".

El domingo, la cadena de televisión Panamericana difundió unas antiguas declaraciones del ahora ministro de Exteriores, en las que aseguraba que "el terrorismo en Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente", explicando que la institución militar había sido entrenada para tal propósito por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

"Estoy convencido, aunque no puedo demostrarlo, que Sendero Luminoso ha sido en gran parte, producto de los servicios de la CIA y la Inteligencia norteamericana, no puedo demostrarlo, pero estoy convencido de eso", se le escucha también decir. Béjar también señala en uno de estos audios que en Perú, "la Policía Nacional no está para defender a los ciudadanos sino para golpearlos, dispararlos o incluso matarlos si es necesario, defendiendo a las grandes empresas".

La designación del nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Perú ha sido una de las más controvertidas debido a las críticas que se han lanzado en su contra desde la oposición, que considera que Béjar tiene vínculos con el terrorismo. Béjar, catedrático universitario, escritor y sociólogo, fue fundador en la década de los 60 de la efímera guerrilla peruana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante la dictadura del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Pasó un breve tiempo en prisión condenado por sedición, aunque en 1970 salió gracias a una amnistía general otorgada por el dictador.