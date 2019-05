Margallo: Si hay intervención militar en Venezuela, ha de ser latinoamericana

El candidato del PP a las elecciones europeas y exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ve "probable" que sean Juan Guaidó y la Asamblea Nacional quienes pidan "una intervención militar externa en Venezuela", en la que el protagonismo debería recaer en "los países latinoamericanos".

Margallo ha hecho estas declaraciones en Valencia, en un acto conjunto con otros candidatos al Europarlamento, como la socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero; Maite Pagazaurtundúa, de Ciudadanos, Bruno Sánchez-Andrade, de Volt; y Germán Sanz, de Europeístas.

"Si se produce esa petición -por parte de Guaidó- yo sería partidario de que el protagonismo fuese de los países latinoamericanos. Una intervención militar sería contraproducente, pero algo hay que hacer", según el exministro.

A su juicio, "el único poder legítimo es el de Guaidó y la Asamblea Nacional, no la Constituyente. (Nicolás) Maduro es un presidente ilegítimo que está masacrando a su gente, viven peor que algunos países en guerra. Algo hay que hacer y pronto".

"Soy absolutamente contrario a una intervención unilateral de Estados Unidos, creo que Panamá y Granada son cosas del pasado, y eso generaría recelos en todo el continente, pero algo hay que hacer, porque hay un Estado que ha abdicado de su compromiso de defender la seguridad de sus ciudadanos", ha añadido.

Tras advertir de que la comunidad internacional "no puede permanecer impasible", ha apuntado que cualquier intervención propuesta ante la ONU contaría con el veto de China y Rusia.

"Habría que buscar otra fórmula, dar un ultimátum a Maduro para que reforme el poder judicial y el electoral y convoque elecciones presidenciales. Si no responde, cada minuto es una tragedia. Habría que buscar otra fórmula para proteger a la población, la OEA, el Grupo de Lima... No lo sé, pero no podemos permanecer en bloqueo por el veto de China y Rusia", según García-Margallo.

También ha censurado que el Gobierno venezolano se oponga a la entrada de ayuda humanitaria y asegure "vivir en un paraíso bolivariano en el que los jamones cuelgan de los árboles".

Por su parte, Rodríguez-Piñero ha opinado que las potencias extranjeras "no puede interferir, aunque sí influir o mediar de forma determinante".

"Por supuesto, estamos en contra de una intervención militar por parte de Estados Unidos, y de acuerdo en la necesidad de un proceso electoral presidencial con garantías. Tenemos excelentes profesionales para labores de observación internacional", ha señalado la eurodiputada socialista.

Ha pedido delicadeza con este "tema serio", no ser partidistas ni "ir a Venezuela a hacerse fotos para demostrar que no les dejan pasar, cuando era evidente que iba a suceder", pues eso "no conduce a nada".

En cuando a política exterior, Margallo ha lamentado que la UE carezca de un proyecto de seguridad común que le permita ser "actor principal" en el mundo.

"Fuimos protagonistas en el acuerdo con Irán, en el que también estuvo el Gobierno de Obama, y es grave que desde la Casa Blanca se esté intentando dinamitar ese orden. E Irán no es el único episodio, hemos visto también la tragedia siria, en la que la UE no ha estado", ha criticado.

Y ha advertido de que EEUU "está adoptando posiciones peligrosas en Oriente Medio", ha calificado de "muy simbólico" el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la denuncia del acuerdo nuclear con Irán, "que puede crear un problema extraordinariamente serio en todo el mundo" y ha añadido: "La UE era y espero que siga siendo partidaria de mantener ese acuerdo".