La macabra historia del cazador aplastado por un elefante y devorado por leones en Sudáfrica

El pasado fin de semana conocimos la noticia de un cazador furtivo que estaba intentando alcanzar rinocerontes en el parque Kruger de Sudáfrica cuando falleció por aplastamiento de un elefante y sus restos fueron posteriormente devorados por leones, antes de ser recuperados por los guardias del parque.

Parques Nacionales Sudafricanos ha publicado un comunicado en el que explica que la familia de la víctima fue informada de lo ocurrido por compañeros del fallecido que le explicaron que "lo mató un elefante" el pasado martes.

Entonces la familia informó a la Policía, que formó una partida de búsqueda, aunque no fue hasta el jueves por la mañana cuando hallaron los restos gracias a la información de los cómplices de la víctima, detenidos el miércoles.

"Los indicios apuntan a que una manada de leones devoró los restos dejando solo la calavera y un par de pantalones", explica Parques Nacionales Sudafricanos.

#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. MEhttps://t.co/XXsXpJqTjA pic.twitter.com/4Oye38Eddh