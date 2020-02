Lula comienza a cobrar un sueldo del Partido de los Trabajadores tras quejarse de su situación económica

El Partido de los Trabajadores de Brasil ha comenzado a pagar este año un sueldo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vio bloqueados todos sus bienes tras las investigaciones judiciales abiertas por presunta corrupción, según fuentes citadas por el diario 'O Globo'.

"Si me pusieran boca abajo no caería ni una moneda de mi bolsillo", aseguró Lula en noviembre, después de que el Tribunal Supremo diese pie a su excarcelación con una sentencia en la que determinaba que un acusado podía permanecer libre hasta que los fallos contra él no fuesen firmes.

En el caso de Lula, tiene recurridas dos condenas que suman más de 20 años de cárcel, en ambos casos por delitos de corrupción. Entre los aspectos investigados figura la supuesta entrega de un tríplex de lujo en Sao Paulo como contraprestación de una constructora a cambio de favores políticos.

El exmandatario recibe actualmente una pensión de algo más de 6.000 reales (unos 1.300 euros) por su condición de perseguido político, una ayuda que completaba antes de su arresto con conferencias. Según 'O Globo', ahora también recibe un sueldo del PT, aunque la formación no ha aclarado la cantidad.

El partido pagaba en 2019 a sus directivos sin cargo electo unos 20.000 reales, aunque preveía seguir en 2020 la tendencia a la baja de los sueldos tras varios años de recortes. Con el nuevo sueldo, Lula da Silva tendría previsto alquilar una casa en Sao Paulo, donde acude una vez por semana a la sede del PT.